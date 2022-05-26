В США заявили о фиаско Байдена

Телеведущий Варни: очередным фиаско Байдена стало изменение его позиции по защите Тайваня

Телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business заявил, что очередным фиаско президента США Джо Байдена стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять.

«Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась», — сказал Варни.

Телеведущий отметил, что слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. По его словам, поведение американского лидера не внушает доверия. Варни назвал Байдена физически слабым, а также отметил, что он «забывчив и растерян». «Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить», — заявил он.

Варни подчеркнул, что Соединенные Штаты «разрывает инфляция», и возникает инстинктивное желание сплотиться вокруг главы Белого дома, однако он этому сильно мешает.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения за все время Байдена на посту.