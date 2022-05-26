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Девушка рассказала о тяжелой жизни из-за чрезмерно большой груди

Daily Mirror: чрезмерно большая грудь вынудила жительницу Великобритании ходить с тростью

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании пожаловалась на тяжелую жизнь из-за груди, весящей 13 килограммов. О том, почему большой бюст доставляет много хлопот, она рассказала Daily Mirror.

Из-за огромной груди 11 размера 22-летняя Анжи Чалк вынуждена ходить с тростью, чтобы снизить нагрузку на спину. Девушка испытывает проблемы со сном из-за невозможности комфортно спать на боку и спине. Чрезмерно большая грудь становится проблемой и в общественных местах — часто люди случайно задевают ее и оставляют на ней синяки.

Чалк утверждает, что найти бюстгальтеры подходящего размера очень трудно, поэтому ей приходится заказывать их в Польше. Это обходится недешево: каждый бюстгальтер стоит 80 фунтов стерлингов (5,8 тысячи рублей).

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Устав от постоянного дискомфорта, британка решилась на операцию по уменьшению бюста и обратилась к врачу. У нее диагностировали гигантомастию — чрезмерное увеличение размера молочных желез.

Медики заявили, что не возьмутся за операцию, пока пациентка не похудеет. Тогда Чалк села на диету, но смогла сбросить лишь один килограмм. Большего прогресса добиться не удалось, поскольку для похудения нужны физические нагрузки, а огромная грудь мешает заниматься спортом.

Друзья и близкие сочувствуют Чалк и, как она говорит, устали смотреть на ее мучения. Чтобы помочь девушке, они пытаются собрать средства на платную операцию при помощи краудфандинга.

Ранее сообщалось, что 21-летняя жительница Австралии Мэдди Эндрюс была обладательницей пятого размера груди, однако решилась на операцию и уменьшила ее до второго. Девушка призналась, что не пожалела об этом, и стала счастливой, освободившись от стереотипов.

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Евгения Черкасова
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