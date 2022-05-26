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Девушка с тату на глазах начала плакать голубыми слезами и едва не ослепла

Блогерша Люк захотела изменить цвет глаз и ослепла после процедуры на три недели

Фото: AmberLuke

Австралийская блогерша Эмбер Люк сделала тату на глазах и начала плакать голубыми слезами. На ее историю обратило внимание издание Daily Star.

По словам девушки, упомянутый случай произошел пять лет назад. Люк решила изменить цвет глаз посредством голубых чернил для тату и обратилась за услугой к мастеру. «Мучительная процедура заставила меня вынести четыре инъекции шприцем в каждое глазное яблоко», — рассказала она.

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Блогерша заявила, что после сеанса она едва не ослепла. «Он залил очень много краски. Было ощущение, что мне втерли осколки стекла в глаза. Я потеряла зрение на три недели и рыдала голубыми слезами», — пожаловалась Люк. При этом девушка пояснила, что пострадала именно из-за непрофессионализма своего мастера.

Впоследствии юзерша призналась, что это был самый ужасный поступок в ее жизни. В память о произошедшем она набила на ребрах татуировку с портретом женщины, плачущей голубыми слезами.

Раннее в мае TikTok-блогерша из США осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера. Юзерша с никнеймом alienjarz хотела тату на шее в виде тонкой нити с бантом. Для этого она отправилась в один из салонов города Рино. Увидев в зеркале получившийся результат, девушка расстроилась, поскольку узор на коже не соответствовал эскизу. Так, линии рисунка оказались кривыми, а сам он, по словам клиентки тату-студии, был исполнен неаккуратно. Оказалось, что у мастера не было лицензии на выполнение татуировок крупных размеров. Сама девушка узнала об этом лишь после сеанса.

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Мария Винар
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