Минобороны заявило об уничтожении доставлявшего боеприпасы ВСУ самолета

Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили доставлявший боеприпасы самолет ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили оставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины. Об этом в четверг, 26 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что цель была поражена в воздухе в районе Кремидовки Одесской области.

Конашенков также заявил об уничтожении одного украинского вертолета Ми-24.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.