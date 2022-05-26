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Минобороны опубликовало кадры захваченных позиций ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры захваченной десантниками сети укрепленных позиций ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры захваченной сети укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны укрепленные позиции украинских войск: окопы, вырытые в холмах долговременные огневые точки (доты), а также брошенное обмундирование.

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Заместитель командира парашютно-десантной роты объяснил, что во время артиллерийского удара противник понес потери, после чего при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ украинские войска приняли решение отступить.

«Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», — рассказал военнослужащий.

Ранее оборонное ведомство показало видео запуска высокоточных ракет «Калибр» с фрегата в акватории Черного моря. На записи видно, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил запуск трех крылатых ракет в ночное время.

Никита Абрамов
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