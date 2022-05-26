Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию

На Урале брата экс-резидента Comedy Club Незлобина осудили на 5 лет за получение взятки

На Урале начальника управления культуры Полевского городского округа Максима Незлобина, брата комика и экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина, осудили на пять лет и оштрафовали на четыре миллиона рублей за коррупционные преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его соучастнице, экс-заместителя главного бухгалтера управления Людмилу Лещеву, назначили штраф в 200 тысяч рублей.

По данным следствия, чиновник с 2015 по 2020 год вступил в сговор с Лещевой, после чего похитил бюджетные деньги, фиктивно трудоустроив нескольких человек. Также в период с 2017 по 2020 год подсудимый получил взятку от директора одного из муниципальных учреждений за общее покровительство. Общая сумма ущерба от его действий составила более 14,9 миллионов рублей.

На время расследования подсудимого отстранили от должности.

14 января сообщалось, что в Новосибирске следователя осудили за получение взятки от владелицы салона красоты.