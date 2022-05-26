Лавров рассказал о паранойе Запада

Глава МИД РФ Лавров призвал Запад избавиться от привычки видеть угрозу во многих процессах

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «RT Arabic» заявил, что у «западных друзей» России есть параноидальная привычка видеть угрозу в любом процессе вне их контроля. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров рассказал, что сейчас готовится очередной саммит пятерки БРИКС. В рамках заседания страны создадут формат «аутрич», участниками которого станет «целая дюжина развивающихся государств». Министр подчеркнул, что «процессы идут», и призвал Запад избавиться от привычки видеть угрозу в разных вещах.

«Знаем, что у наших западных друзей много всяких фобий, комплексов: собственного превосходства, непогрешимости. Но у них еще есть паранойя. В любом процессе, где Запад не участвует и не контролирует, они видят фронду, угрозу своему доминированию. Пора от этих манер и привычек избавляться», — отметил Лавров.

В том же интервью Лавров предупредил Запад о последствиях поставок вооружений на Украину. По его словам, эти действия приведут к эскалации ситуации.