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Найдена дешевая замена фену Dyson

Блогерша gracetutty сделала завивку на ободок и получила укладку как на стайлер Dyson

Кадр: @gracetutty / TikTok

Британская блогерша нашла дешевую замену популярному фену британского бренда Dyson и прославилась в сети. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом gracetutty рассказала, что мечтала об укладке, которой можно добиться с помощью упомянутого стайлера. Однако девушка не могла позволить себе дорогой аппарат — его стоимость составляет 479 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей). По этой причине блогерша решила найти альтернативный способ завивки волос и приобрела специальный ободок из сатина в универмаге Primark всего за три фунта стерлингов (227 рублей).

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Чтобы уложить волосы нужным образом, автор поста разделила влажные пряди на две равные части, после чего обернула их вокруг ободка и закрепила концы резинкой, которая шла в комплекте. «Просто подождите, пока волосы высохнут, и получите небрежные волны. Лучшая покупка в моей жизни», — объяснила британка.

Публикация героини материала стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Зрители принялись благодарить ее за предложенный способ в комментариях под видео. «Согласна на все 100», «Наконец-то кто-то нашел замену дорогому фену», «Выглядит как укладка на Dyson, просто один в один!», «Вау, я восхищена результатом», «Просто супер», — высказывались они.

В феврале парикмахерша уложила волосы дочери с помощью носков и удивилась результату. Линси Клиланд услышала о технике завивки на носки от одной из своих клиенток, но не верила, что она действительно работает. Она проверила способ на своей длинноволосой шестилетней дочери Зиенне и отметила, что на следующее утро волосы девочки оказались идеально уложены.

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Майя Пономаренко
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