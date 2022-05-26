Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Определен вызывающий врожденные аномалии и рак ген

Nature Communications: ген Cnpy4 отвечает за появление лишних пальцев и развитие рака

Изображение: Nature Communications

Специалисты Седарс-Синайского медицинского центра в США определили ген, который играет важную роль в правильном развитии эмбриона и вызывает рак у взрослых людей. Открытие, о котором сообщается в журнале Nature Communications, поможет объяснить, почему некоторые дети рождаются с физическими отклонениями.

Известно, что сигнальный путь Hedgehog регулирует рост человеческого эмбриона, а также активен во взрослом возрасте. Исследователи выяснили, что ген Cnpy4 может влиять на способность клеток поддерживать активность Hedgehog. Мутация в этом гене приводит к врожденному дефекту у мышей, который выражается в полидактилии, то есть появлении лишних пальцев на руках или ногах. У некоторых грызунов также наблюдались аномалии позвоночника и ребер.

Cnpy4 отвечает за уровни липидов клеточной мембраны, что, в свою очередь, отражается на активности белка Smoothened, который является ключевым компонентом сигнального пути Hedgehog. У мышей без Cnpy4 на клеточных мембранах накапливается высокий уровень доступного холестерина, из-за чего Smoothened становится избыточно активен. Это способствует неконтролируемому образованию новых клеток.

По мнению ученых, компоненты сигнального пути Hedgehog могут служить мишенью при лечении рака. Так, разработка лекарств, влияющих на функцию гена Cnpy4, обеспечит новые возможности для противоопухолевой терапии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Китае указали на провал системы госуправления в США
ВМФ России предоставит запчасти для реставрации первой атомной подлодки СССР
Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июне
Застройщика посадили на шесть лет за обман дольщиков на 300 миллионов рублей
«Нахлобучившая» государство отрасль попросила власти ослабить рубль
В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет
Рэпер Гуф стал отцом во второй раз
Россиян предостерегли от ярких цветов на балконе
Жительница Москвы стала жертвой лжеэкстрасенса в ГУМе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.