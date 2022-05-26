Гигантское скопление фур на границе России и Грузии попало на видео

Тысячи фур скопились на границе России и Грузии в ожидании пограничного контроля

Около трех тысяч фур скопилось на границе России и Грузии в ожидании прохождения пограничного контроля. Происходящее попало на видео, ролик был опубликован в Telegram.

На размещенных в сети кадрах запечатлена гигантская очередь из грузовиков при въезде на российскую территорию через международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» — они везут товары из Грузии, Турции, Армении.

Отмечается, что заторы наблюдались и ранее, так как это единственный приграничный пункт в данном районе. Однако в настоящее время ситуация осложнилась из-за закрытия на фоне санкционных мер европейского направления, и, как следствие, переориентации грузовых потоков, а также из-за отмены ограничения на выезд из России на личном автотранспорте.

По информации канала, в среднем время ожидания проезда для транспортных средств достигает 30–40 дней, в то время как потери перевозчиков из-за простоя оцениваются в 600–700 евро в сутки на один большегруз.

22 мая сообщалось, что сотни большегрузных автомобилей застряли на границе Эстонии с Россией. Также, по данным Федеральной таможенной службы, сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии.

Запрет на въезд в ЕС для российских и белорусских грузовиков и на деятельность российских транспортных компаний в странах-членах объединения был введен 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине.