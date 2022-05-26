Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо число бежавших в Грузию украинцев

Грузия приняла около 20 тысяч беженцев с Украины

Фото: Maria Belkina / Reuters

С начала российской военной операции Грузия приняла на своей земле до 20 тысяч украинских беженцев, в том числе 5,5 тысячи детей. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в республике Андрея Касьянова.

По его словам, значительная часть эмигрантов уже сумела найти работу в различных сферах — от управления до ресторанного бизнеса. На адаптацию и помощь украинцам правительство Грузии планирует выделить до семи миллионов долларов. Дипломат назвал помощь властей своевременной.

«В координации с правительством Грузии, а также в сотрудничестве с Верховным комиссаром ООН мы осуществляем все необходимые меры для удовлетворения основных требований [беженцев]», — сказал Касьянов.

Ранее премьер-министр Грузии гарантировал мир с Россией. Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное ради недопущения боевых действий в Закавказье, несмотря на позицию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы»
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938-года
В России выделят более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
Кремль отверг обвинения в препятствовании вывоза зерна с Украины
Назван способ за секунды натереть сыр
Кремль отреагировал на идею создать особую экономическую зону в Донбассе
Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.