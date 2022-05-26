Бывшему президенту Молдавии посоветовали «бежать из страны»

Бывший президент Молдавии Додон заявил, что ему давно рекомендовали бежать из страны

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в государственной измене, сообщил, что еще семь месяцев назад получал рекомендации покинуть республику. Соответствующе сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«В течение последних семи месяцев, с тех пор как я принял решение уйти с поста депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию», —сказано в сообщении.

По словам Додона, у него была возможность уехать из страны, и он мог пойти на этот шаг, «если бы захотел». В сообщении он указал, что не намерен сдаваться и готов выдерживать давление при поддержке сторонников.

Ранее Додон, задержанный по подозрению в госизмене и коррупции, заявил об имеющихся доказательствах своей невиновности. «По каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения», — заверил он.

24 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Игоря Додона на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. Исполняющая обязанности главы ведомства Елена Казакова сообщила, что подозрения подтвердились после обыска в доме политика. Сам Додон обвинений не признал и заявил об имеющихся доказательствах своей невиновности.