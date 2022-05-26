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Диетолог перечислил продукты для густоты и роста волос

Диетолог Эрик Берг назвал красное мясо, сыр и шпинат лучшими продуктами для роста волос

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Диетолог из США Эрик Берг перечислил лучшие продукты для густоты и роста волос. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам врача, в первую очередь необходимо включить в рацион продукты с содержанием железа, к которым относятся красное мясо, куриные яйца и печень, сыр, горький шоколад. Вдобавок он назвал полезной гречку, фундук, миндаль, белую фасоль, чечевицу и шпинат. «Железо — это минерал, который участвует в создании гемоглобина. Именно гемоглобин отвечает за перенос кислорода в крови. Если у вас дефицит железа, то кислород не будет в достаточной степени поступать к корням головы. Без этого элемента вы буквально лишаете волосы кислорода, который так необходим им для роста», — рассказал Берг.

Кроме того, специалист пояснил, что дефицит цинка тоже влияет на состояние волос: из-за его нехватки они становятся сухими и ломкими. В связи с этим Берг предложил добавить в пищу такие продукты, как моллюски, пищевые дрожжи, телятину, тыквенные семечки, говядину и темный шоколад.

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Вдобавок врач посоветовал увеличить потребление блюд с содержанием омега-3, витаминов D и C. Он пояснил, что данные элементы способствуют быстрому росту локонов. Так, в этот список попали молочные продукты, сливочное масло, рыба, костный бульон, желатин, брокколи, помидоры, листовая зелень и авокадо.

В заключение Берг порекомендовал обратить внимание на наличие селена в ежедневном витаминном-минеральном комплексе. «Это природный антиоксидант, который препятствует облысению и возникновению перхоти. Некоторые косметические бренды добавляют селен в свои шампуни и кондиционеры, так как он помогает здоровью кожи головы и волос», — объяснил он.

Ранее в мае российский косметолог Ольга Садовская назвала один популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. По ее словам, остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула Садовская.

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Мария Винар
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