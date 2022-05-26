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В Херсонской области рассказали об использовании рубля

В Херсонской области заявили о начале насыщения экономики рублем, используются две валюты

Фото: РИА Новости

Насыщение экономики Херсонской области рублем началось, в регионе используются две валюты. Об этом рассказал RT глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас власти рекомендовали использование рубля, а в ближайшее время начнут проверять, чтобы все торгующие организации выставляли ценники в рублях по курсу за одну гривну два рубля. «Насыщение рублем уже идет, практически все обменные пункты меняют рубль», — сказал Сальдо.

Как заявил Сальдо, если раньше рубль было сложно купить, то сейчас его все больше и больше, насыщение рублевой массой продолжается. «Мы начали социальные выплаты в рублях всем пенсионерам, бюджетникам зарплаты в рублях идут; пока только наличными», — сказал он.

Сальдо пояснил, что пока на территории региона действуют карточки украинских банков, ими можно рассчитаться в магазинах. При этом организации не работают с регионом в офлайн-режиме, не ведут прием клиентов.

О том, что Херсонская область перейдет в рублевую зону, стало известно в начале мая. Уточнялось, что данный переход займет до четырех месяцев. Позднее регион начнет использовать в обращении только российскую валюту. 9 мая глава администрации Херсонской области также объявил о начале выплат пенсий и социальных пособий в рублях. Первые переводы были сделаны жителям города Геническ.

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Марина Совина
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