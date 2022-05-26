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Индийская телеведущая погибла во результате нападения боевиков

Полиция: телеведущая погибла, ребенок пострадал во результате нападения боевиков в Индии

Фото: Fayaz Kabli / Reuters

В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла телеведущая, еще один ребенок получил ранения. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, погибшая 35-летняя ведущая местного телеканала Амрин Бхат в момент она нападения находилась дома вместе со своим 10-летним племянником. Женщину госпитализировали со множественными огнестрельными ранениями, однако спасти ее не удалось, она скончалась в больнице. Мальчик был ранен в руку, его жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, нападавшие являются членами террористической группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ). Ведется поиск боевиков.

Ранее, 11 мая, израильские солдаты застрелили репортера телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан на территории Палестины во время медиаосвещения армейского рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего скончалась.

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Марина Совина
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