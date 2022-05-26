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Назван срок появления импортозамещенных компонентов «КамАЗа»

«КамАЗ» импортозаместит все необходимые компоненты до конца 2022 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский «КамАЗ» импортозаместит почти все необходимые компоненты в грузовике К5 до конца 2022 года. Такой срок назвал вице-премьер России Юрий Борисов, его слова приводит ТАСС.

«Мы предпринимаем активные усилия в динамике воспроизводства необходимых компонентов. В частности, 30 миллиардов рублей сейчас брошены для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты», — прокомментировал он.

Как подчеркнул гендиректор компании Сергей Когогин, сейчас все совместные предприятия «КамАЗа» с иностранными партнерами работают, несмотря на сложившуюся обстановку. «Европейский партнер собрал чемоданы и ушел с нашего СП. Одно из изделий тут же посмотрели: 253 детали, которые нужно заместить — из Европы. "КАМАЗ" и наше окружение 220 деталей локализовали в течение месяца, 30 деталей привезли с другого направления», — рассказал глава предприятия и подчеркнул, что оно продолжает работать.

В конце марта стало известно, что «КамАЗ» из-за нехватки иностранных компонентов начнет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса «Евро-2», который, согласно действующим нормативам, невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов.

В апреле же появилась информация о том, что теперь в стране могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0».

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Платон Щукин
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