Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Подлевских допустил рост доллара до 80 рублей

Доллар может продолжить расти, но курс по 100 рублей маловероятен, считает экономист, аналитик Николай Подлевских. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что Банку России не выгодно устраивать валютные качели, так как они спровоцируют активность спекулянтов.

Российский рубль резко слабеет в ходе торгов в четверг, 26 мая. По отношению к евро он потерял более десяти процентов, а по отношению к доллару — более семи, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 13:30 доллар торгуется на уровне 63,7 рубля, евро — 68 рублей. Это максимальные значения за последние десять дней, но они все еще значительно ниже тех уровней, что эксперты называют оптимальными для российского бюджета.

Прогнозы

«Доллар по 100 рублей, конечно, маловероятен, но, думаю, он может дойти до 80 рублей, — предположил Подлевских. — Центробанк России снизил ставку, когда на рынке созрело ощущение, что дальнейшее укрепление рубля станет неприятным и опасным для экспортеров. Металлурги и те, кто занимается нефтегазом, уже начали замечать, что их рублевые затраты оказываются слишком большими для того, чтобы компенсировать выручку от продаж на экспорт».

Несмотря на то что курс валюты является малопрогнозируемым, особенно в текущей кризисной обстановке, Подлевских предполагает, что, достигнув ориентира в 80 рублей, доллар остановится: ЦБ невыгодно устраивать валютные качели, стимулируя рост активности спекулянтов.

«Гораздо важнее создать ощущение предсказуемости и того, что рубль — это более или менее стабильная валюта. Снижение процентных ставок уже дает дополнительный стимул к тому, чтобы приблизиться к инвестиционным горизонтам. Хоть пока до них еще и далеко, но цель представляется именно такой», — объяснил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко объяснил, что укрепление рубля стало следствием перехода на расчеты в национальных валютах.