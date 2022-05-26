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Курс рубля пошел вниз

Курс рубля упал на 10 процентов по отношению к доллару

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский рубль резко слабеет в ходе торгов в четверг, 26 мая. По отношению к евро он потерял более десяти процентов, а по отношению к доллару — более семи, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 13:30 доллар торгуется на уровне 63,7 рубля, евро — 68 рублей. Это максимальные значения за последние десять дней, но они все еще значительно ниже тех уровней, что эксперты называют оптимальными для российского бюджета.

Рубль падает на фоне снижения ключевой ставки сразу на 3 процентных пункта, до 11 процентов. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании совета директоров Центробанка.

Курс доллара от TradingView

Поводом для заседания стал неконтролируемое укрепление российской валюты до уровней, которые угрожают бюджету. В последний месяц ЦБ неоднократно пытался остановить процесс с помощью других мер, в том числе снятия административных ограничений, но безуспешно.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко объяснил, что укрепление рубля стало следствием перехода на расчеты в национальных валютах.

В свою очередь в правительстве отмечают, что главным фактором, влияющим на рубль, стало обрушение импорта из-за западных санкций. Такая ситуация создала в стране избыток валюты, потому что оплатить поставки из-за рубежа оказалось невозможно.

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Платон Щукин
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