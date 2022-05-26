Кулеба оценил итальянский план мирного урегулирования на Украине

МИД Украины: Киев приветствует любой план, не включающий создание линий соприкосновения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил итальянский план мирного урегулирования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и «уступки со стороны Украины по территориальным целостности и суверенитету в отношении определенных территорий».

«Все остальное мы готовы обсуждать», — сказал он. Министр добавил, что украинская сторона также не примет никакой план, который будет предусматривать «заморозку текущей ситуации».

Ранее сообщалось, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе.