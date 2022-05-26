Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба оценил итальянский план мирного урегулирования на Украине

МИД Украины: Киев приветствует любой план, не включающий создание линий соприкосновения
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил итальянский план мирного урегулирования в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства заявил, что Киев приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и «уступки со стороны Украины по территориальным целостности и суверенитету в отношении определенных территорий».

«Все остальное мы готовы обсуждать», — сказал он. Министр добавил, что украинская сторона также не примет никакой план, который будет предусматривать «заморозку текущей ситуации».

Ранее сообщалось, что Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Google предупредила об отключении части серверов в России
Госдума отказалась менять правила проведения выборов
Европе предрекли потерю партнеров в Латинской Америке
Пушилин рассказал о продвижении армии ДНР
Москвичей возмутила раздача бесплатной шаурмы
Бывшему президенту Молдавии посоветовали «бежать из страны»
Моуриньо установил новый рекорд
Кулеба оценил итальянский план мирного урегулирования на Украине
Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России
Страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.