В Оренбуржье возобновили производство холодильников «Орск» после простоя

Серийное производство холодильников «Орск» запустили после многолетнего простоя

Серийное производство холодильников «Орск», простаивавшее с 2017 года, возобновили в Оренбургской области. Как уточняет ТАСС, холодильники этой марки не выпускались с 2017 года.

Производство возобновили в среду, 25 мая. В рамках опытной партии было выпущено 100 холодильников.

Комментируя это событие, губернатор Оренбургской области Денис Паслер указал, что для властей региона было важно, чтобы закупленное высокотехнологичное оборудование не простаивало, а также чтобы запуск предприятия позволил обеспечить гражданам Орска дополнительные рабочие места. «В результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, предприятие продано новому собственнику. В 2020 году началась масштабная реконструкция», — рассказал он.

С 2019 года проводилась активная работа, направленная на выведение предприятия из кризиса. В целях возобновления производства были созданы предприятия ООО «ТПК Орск» и ООО «НПО Орск». Новый владелец восстановил имеющееся оборудование и закупил новое, а также отремонтировал помещения завода и улучшил энергосистему и систему газового отопления.

По мнению Паслера, у завода есть шанс повторить успех и вернуть знаменитые холодильники в каждый дом. Глава региона купил и подарил один из первых холодильников многодетной семье из села Крыловка.

Согласно данным ТАСС, завод готов выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что глава французского автогиганта Renault Жан-Доминик Сенар оценил затраты на возвращение компании в Россию и возобновление производства. По его словам, это будет стоить компании столько же, сколько стоил уход с российского рынка.