Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Оренбуржье возобновили производство холодильников «Орск» после простоя

Серийное производство холодильников «Орск» запустили после многолетнего простоя

Фото:пресс-служба правительства Оренбургской области

Серийное производство холодильников «Орск», простаивавшее с 2017 года, возобновили в Оренбургской области. Как уточняет ТАСС, холодильники этой марки не выпускались с 2017 года.

Производство возобновили в среду, 25 мая. В рамках опытной партии было выпущено 100 холодильников.

Комментируя это событие, губернатор Оренбургской области Денис Паслер указал, что для властей региона было важно, чтобы закупленное высокотехнологичное оборудование не простаивало, а также чтобы запуск предприятия позволил обеспечить гражданам Орска дополнительные рабочие места. «В результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, предприятие продано новому собственнику. В 2020 году началась масштабная реконструкция», — рассказал он.

С 2019 года проводилась активная работа, направленная на выведение предприятия из кризиса. В целях возобновления производства были созданы предприятия ООО «ТПК Орск» и ООО «НПО Орск». Новый владелец восстановил имеющееся оборудование и закупил новое, а также отремонтировал помещения завода и улучшил энергосистему и систему газового отопления.

По мнению Паслера, у завода есть шанс повторить успех и вернуть знаменитые холодильники в каждый дом. Глава региона купил и подарил один из первых холодильников многодетной семье из села Крыловка.

Согласно данным ТАСС, завод готов выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что глава французского автогиганта Renault Жан-Доминик Сенар оценил затраты на возвращение компании в Россию и возобновление производства. По его словам, это будет стоить компании столько же, сколько стоил уход с российского рынка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Китае указали на провал системы госуправления в США
В российском городе при пожаре погибли оставленные дома матерью двое детей
Вирусолог предрек России новую волну коронавируса
Филипп Киркоров раскрыл секрет молодости Аллы Пугачевой
В ДНР заявили о необходимости ускорить спецоперацию на севере республики
Москву накроют аномальные ливни
Импортные перевозки в Россию сократились на четверть
ВМФ России предоставит запчасти для реставрации первой атомной подлодки СССР
Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.