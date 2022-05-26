В США построят самые большие реакторы для создания безопасного мяса

Компания Good Meat построит самые большие в мире биореакторы для производства мяса

Компания Good Meat объявила о планах построить в США самые большие в мире биореакторы, в которых будут выращивать искусственное мясо. В отличие от животного аналога продукт безопасен для планеты, сообщает The Guardian.

Биореакторы смогут производить более 13 тысяч тонн курятины и говядины в год. Создание мяса не потребует убоя скота, для этого будут использовать клетки, взятые из яиц. Компания возведет 10 четырехэтажных реакторов объемом 250 тысяч литров каждый. Строительство производства завершат в течение трех месяцев и введут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пока не одобрило продажу культивируемого мяса, однако компания уже подала заявку. Таким образом в Good Meat хотят проявить заботу о природе, так как с крупным рогатым скотом связаны выбросы метана.

«Культивируемое мясо — очень важно. Оно позволит нам есть мясо без всякого вреда для природы, без уничтожения лесов бульдозерами, без необходимости забивать животное, использовать антибиотики и поможет избежать ускорения зоонозных заболеваний», — заявил предприниматель Джош Тетрик из материнской компании Good Meat Eat Just.

Ранее в производство искусственного мяса вложился американский актер Леонардо Ди Каприо. Он стал стратегическим инвестором компании Neat Food Co и объяснил свое решение озабоченностью проблемами экологии. Neat Food Co. существует с 2019 года, одним из ее основателей является пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.