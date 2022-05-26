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Медведев признал неуслышанным его призыв перестать «кошмарить» бизнес

Медведев признал актуальным озвученный им в 2008 году призыв перестать «кошмарить» бизнес
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признал, что озвученный им на посту президента страны в 2008 году призыв перестать «кошмарить» бизнес оказался неуслышанным. Его слова приводит ТАСС.

«Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор», — подчеркнул политик.

В 2008 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев во время поездки в Смоленскую область потребовал ослабить давление на предпринимателей и перестать «кошмарить» бизнес, позднее эти слова он регулярно повторял. Зампред Совбеза посетовал, что предпринимателей «замучили проверками и всякого рода наездами по коммерческим наводкам».

Президент России Владимир Путин в конце 2019 года внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. В нем, в частности, речь шла о статье 210 УК «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса.

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Юлия Ямпольская
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