Медведев признал неуслышанным его призыв перестать «кошмарить» бизнес

Медведев признал актуальным озвученный им в 2008 году призыв перестать «кошмарить» бизнес

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признал, что озвученный им на посту президента страны в 2008 году призыв перестать «кошмарить» бизнес оказался неуслышанным. Его слова приводит ТАСС.

«Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор», — подчеркнул политик.

В 2008 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев во время поездки в Смоленскую область потребовал ослабить давление на предпринимателей и перестать «кошмарить» бизнес, позднее эти слова он регулярно повторял. Зампред Совбеза посетовал, что предпринимателей «замучили проверками и всякого рода наездами по коммерческим наводкам».

Президент России Владимир Путин в конце 2019 года внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. В нем, в частности, речь шла о статье 210 УК «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса.