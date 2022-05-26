Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Завтра
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
28 мая
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
28 мая
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса»

Теннисист Даниил Медведев победил серба Ласло Джере и вышел в третий круг «Ролан Гарроса»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гарроса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса», где встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и представителем Казахстана Александром Бубликом.

18 мая Медведев заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего «Ролан Гарроса». Он подчеркнул, что хочет хорошо провести турнир. По словам теннисиста, он может быть опасным соперником, если сможет вернуться на прежний уровень.

Лучшим результатом Медведева на «Ролан Гарросе» стал выход в четвертьфинал турнира в 2021 году. До этого четыре сезона подряд он вылетал в первом круге.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ обратилось к России после заявления о десятках тонн плутония на ЗАЭС
В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций
Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии
Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты
На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть
Макрон сравнил себя с богами Олимпа
Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию
Мужчина полгода страдал от ужасной боли из-за 206 камней в почках
В ЕС раскрыли прибыль России от продажи нефти и газа за рубеж
Россиянина задержали за убийство многодетной матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.