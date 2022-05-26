Теннисист Даниил Медведев победил серба Ласло Джере и вышел в третий круг «Ролан Гарроса»

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гарроса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен оказался сильнее серба Ласло Джере. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гарроса», где встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и представителем Казахстана Александром Бубликом.

18 мая Медведев заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего «Ролан Гарроса». Он подчеркнул, что хочет хорошо провести турнир. По словам теннисиста, он может быть опасным соперником, если сможет вернуться на прежний уровень.

Лучшим результатом Медведева на «Ролан Гарросе» стал выход в четвертьфинал турнира в 2021 году. До этого четыре сезона подряд он вылетал в первом круге.