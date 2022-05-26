В Молдавии выразили заинтересованность в пересмотре контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна заинтересована в пересмотре контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил телеканалу Jurnal TV о заинтересованности республики в пересмотре контракта с «Газпромом» и более стабильных ценах на газ.

«Мы хотим понять, возможно ли путем переговоров пересмотреть условия оплаты, так как именно они создают нам проблемы в этом контракте. В ситуации, когда был бы стабильный тариф и цена на газ не менялась бы от недели к неделе, у нас было бы меньше проблем с оплатой», — сказал он.

По словам министра инфраструктуры, правительство стремится к стабильности и диверсификации поставок топлива. При этом он отметил, что российский газ очень конкурентоспособен и Молдавия не собирается от него отказываться.

Ранее спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что власти Молдавии купили резервный объем газа у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому». Он отметил, что теперь компания сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц, однако в настоящее время идет поиск альтернативных источников поставок.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. «Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.