Обманувших 160 человек на 200 миллионов рублей мошенников объявили в розыск

В МВД возбудили 164 дела в отношении аферистов, похитивших 200 млн рублей у 160 граждан

Следователи возбудили 164 уголовных дела в отношении четверых организаторов и шестерых участников сообщества, похищавших деньги россиян под видом оказания брокерских услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Троих из них объявили в международный розыск, одного — в федеральный. По данным ведомства, аферисты размещали в интернете и в печатных изданиях объявления с приглашением поучаствовать в инвестициях. При этом они обещали потенциальным клиентам высокий доход от операций с ценными бумагами зарубежных эмитентов на фондовых рынках.

Сообщники от имени российских фирм и офшорных компаний заключали с клиентами контракты на брокерское обслуживание и доверительное управление активами, однако на самом деле все деньги злоумышленники забирали себе. От действий мошенников пострадало более 160 граждан, сумма ущерба от их действий превысила 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгограде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который работал курьером у телефонных мошенников, курировавших его с территории Украины.