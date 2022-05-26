Улетевшие на Мальдивы без долларов россияне изловчились отдохнуть на рубли

Авторы «Яндекс.Дзена» сумели оплатить экскурсию рублями благодаря знакомству с россиянкой

Семейная пара российских туристов, рискнувшая полететь на Мальдивы практически без долларов, сумела оплатить экскурсию рублями. Своей историей они поделились в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказали путешественники, поездка была запланирована на апрель — карты российских банков перестали приниматься за рубежом, а купить наличную валюту в стране стало невозможно. Тем не менее супруги решили попробовать изловчиться и не отказываться от отдыха, для этого им пришлось занять у знакомых «несколько сотен долларов» на сувениры и мелкие расходы.

«Было понятно, что риск улететь на райские острова абсолютно без денег был очень велик, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы купили тур на Мальдивы, с завтраком и ужином, выбрав для своего перелета регулярные рейсы арабской авиакомпании Etihad», — вспомнили авторы блога.

Так, на вторые сутки отдыха пара захотела посмотреть местные достопримечательности и купить «хоть самую дешевую экскурсию на последние американские рубли». Туристы назвали «настоящим волшебством» случайное знакомство на пляже с россиянкой, владеющей собственным экскурсионным агентством на Мальдивах — как оказалось, девушка с матерью собиралась приехать в Россию и ей нужны были наличные деньги.

«Такого поворота событий мы реально не ожидали. Посчитав все свои рублевые сбережения, нам удалось купить две отличные экскурсии и в полной мере насладиться отдыхом на удивительных и колоритных Мальдивах. Приятно, что так далеко от родины можно встретить своих соотечественников, которые постараются помочь всем, чем могут», — признались путешественники.

Ранее в мае россиянам рассказали о сниженных ценах на отдых на Мальдивах в летнем сезоне. Так, двухнедельный отдых на островах в начале июля обойдется россиянам в 173,9 тысячи рублей.

