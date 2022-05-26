В Запорожье заявили о потере Украиной Азовского моря навсегда

Представитель Запорожской ВГА Рогов: Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю

Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю после потери контроля над Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимира Рогова.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — уточнил Рогов.

Накануне сообщалось, что российские саперы проводят разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя с помощью роботов «Уран-6». По словам одного из инженеров отряда Международного противоминного центра, саперы находят боеприпасы, оставшиеся после боев, а также минометные мины.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил об изменении статуса Азовского моря после освобождения Мариуполя. По его словам, Азовское море «стало морем совместного пользования России и ДНР». Он также подчеркнул, что после освобождения от украинских бойцов Херсонской и южной части Запорожской областей, киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.