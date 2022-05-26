Небензя обвинил США в разграблении сельскохозяйственных ресурсов Сирии

Небензя заявил, что США грабит природные и сельскохозяйственные ресурсы Сирии

США на оккупированных территориях Сирии наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Дипломат рассказал, что в зонах, занимаемых военными США, продолжают функционировать «лагеря с бесчеловечными условиями проживания для мирного населения, царит разруха и тотальное беззаконие».

«В довесок оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии», — указал он.

В апреле зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по косовской проблематике напомнила о действиях США по отношению к жителям Ирака, Сирии и Афганистана. Представитель России указала, что США осуждают нарушения прав человека только тогда, как им это выгодно. По ее словам, Вашингтон использует международно-правовые механизмы только к тем, кого уже заранее объявил своими противниками.