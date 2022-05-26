В Москве невесту нашли мертвой в день знакомства ее семьи с отцом жениха

В Москве невеста покончила с собой в день знакомства ее семьи с отцом жениха

В Москве под окнами жилого дома на Перовской улице нашли мертвой 20-летнюю уроженку Киргизии, которая вскоре планировала свадьбу со своим соотечественником. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел вечером 25 мая. На этот день было запланировано знакомство семьи девушки с отцом жениха, однако мать невесты в последний момент попросила перенести встречу из-за плохого самочувствия. Погибшую это расстроило, и у нее случилась истерика.

Позднее тело девушки нашли под окнами ее дома. По предварительным данным, она покончила с собой, сообщает издание.

В августе 2021 года в Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Тело погибшего нашли возле жилого дома. Рядом находилось табельное оружие его сослуживца.