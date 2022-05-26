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Лавров усомнился в планах реформировать НАТО и назвал их опасным путем

Глава МИД России Лавров усомнился в планах реформирования НАТО и назвал их опасным путем

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Планы руководства НАТО и других стран по реформированию альянса и изменению его задач обречены на провал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «RT Arabic», текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Министр усомнился в том, что реформы в принципе собираются проводить. Он указал, что генсек НАТО, премьер Великобритании и другие «воинственно настроенные политики» постоянно заявляют о том, что НАТО должна отвечать за безопасность в Тихоокеанском регионе.

«Наверное, это означает, что в следующий раз "линия обороны" НАТО будет передвигаться в Южно-Китайское море. (...) Они собираются делать из этого "оборонительного союза" глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру», — продолжил Лавров и назвал это опасным путем.

Также он отметил, что руководство Евросоюза тоже решило «поиграть в войну», в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже неоднократно заявляла о возможности создания армии Евросоюза. «Никто эту "армию" им создать не позволит, пока существует Североатлантический альянс», — заявил Лавров.

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Ксения Богачева
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