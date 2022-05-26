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На Украине выступили за легализацию оборота оружия в стране

Министр обороны Украины Резников выступил за легализацию оборота оружия для населения

Фото: Pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за легализацию оборота оружия в стране для гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с началом эскалации ситуации на Украине «десятки тысяч украинцев получили автоматическое оружие». «Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия», — отметил глава Минобороны.

Как считает Резников, необходимо «формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию». В частности, полагает он, нужно развивать сети тиров, стрелковых клубов, чтобы украинцы «имели возможность научиться пользоваться оружием».

Он также напомнил, что до начала российской спецоперации в обороте находились миллионы единиц оружия, в том числе незадекларированного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать его стране все необходимое ей оружие. С таким призывом он обратился к мировому сообществу во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Глава государства также добавил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в пяти миллиардах долларов финансовой помощи.

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Марина Совина
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