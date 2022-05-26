Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений от обстрела ВСУ села Воробжа

При обстреле приграничного села Воробжа в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены три двухквартирных дома и одна школа. Кадры разрушений в населенном пункте показал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела села со стороны Украины в поврежденных домах выбиты стекла и пробита кровля. Также пострадали два автомобиля и школа, добавил губернатор, подчеркнув, что специалисты уже выехали на место обстрела.

В российском селе проводится оценка ущерба и замеры для проведения работ, рассказал Старовойт. Губернатор также дал поручение восстановить здания как можно скорее.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Об обстреле села Воробжа в Курской области стало известно в четверг, 26 мая. Из-за атаки ВСУ пострадал учитель школы — он получил ранение от отлетевших осколков стекла.

В Курской области до 8 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти российского региона продлили его в третий раз 24 мая. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.