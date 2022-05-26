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Дома и школа пострадали при обстреле российского села со стороны Украины

Губернатор Старовойт сообщил, что при обстреле ВСУ села Ворожба пострадали дома и школа

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В результате обстрела окраины села Ворожба в Курской области со стороны Украины пострадали дома и здание школы. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нем выбило стекла», — написал Старовойт.

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Предварительно, при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское село никто не пострадал, сообщил российский губернатор.

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Анастасия Шейкина
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