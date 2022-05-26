Российский губернатор сообщил о хлопках в граничащем с Украиной районе

Курский губернатор Старовойт сообщил о хлопках около двух сел Суджанского района

В Курской области около населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба Суджанского района слышны хлопки. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что уточняет информацию о происходящем.

Во вторник, 24 мая, Старовойт сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Курской области на две недели до 8 июня. По его словам, такое решение было принято вместе с руководителями силовых структур. Губернатор призвал россиян быть бдительными и обращать внимание на оставленные вещи или подозрительных граждан.

21 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попова-Лежачи в Курской области. По предварительным данным, они пытались уничтожить местную машинно-тракторную станцию, но оттуда заранее вывели технику. Старовойт рассказал, что при обстреле были задействованы минометы и артиллерийские орудия.

