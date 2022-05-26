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Диетолог назвала полезные для здоровья и фигуры «утренние» продукты

Диетолог Дюваль посоветовала утром есть каши и пить смузи для здоровья и стройности

Фото: Melissa Belanger / Unsplash

Диетолог Анжелика Дюваль назвала полезные продукты, которые лучше употреблять утром. По словам специалиста, которого цитирует издание News.ru, такая коррекция рациона будет полезна для хорошего самочувствия, общего улучшения здоровья и поддержания стройности.

Утреннее меню, по ее словам, должно включать сложные углеводы. Она посоветовала следящим за фигурой и здоровьем россиянам пить смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы. «Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса», — пояснила Дюваль.

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Также в первой половине дня, по словам специалиста, стоит отдать предпочтение свежезаваренному чаю, так как этот напиток обладает тонизирующим эффектом. А от кофе Дюваль рекомендовала полностью отказаться, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как этот продукт в целом достаточно вредный.

Ранее диетолог Александр Андреев призвал некоторых россиян отказаться от окрошки ради сохранения здоровья. Любимое миллионами людей летнее блюдо он запретил есть тем, у кого диагностированы проблемы с кишечником.

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Наталья Обрядина
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