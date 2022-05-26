Израиль отклонил просьбу США о поставках противотанковых ракет Украине

Axios: Израиль отклонил просьбу США одобрить поставку противотанковых ракет Spike Украине

Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить на Украину противотанковые ракеты Spike, произведенные по израильской лицензии. Об этом сообщает портал Axios.

По информации источников, замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о снабжении Украины оружием во время переговоров с представителями Пентагона о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами. Он задал вопрос генеральному директору минобороны Израиля Амиру Эшелю о разрешении на передачу Германией противотанковых ракет Украине, на что получил отказ.

Портал отмечает, что Эшель отклонил запрос, пояснив, что Израиль будет поставлять Украине только «не летальное вооружение». Израиль также обеспокоен тем, что поставки ракет Spike могут привести к тому, что «Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в рядах полка «Азов» Национальной гвардии Украины совместно с украинскими боевиками воюют израильские наемники. Она также заверила, что в распоряжении России есть подтверждающие этот факт видеоматериалы.