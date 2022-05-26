Европе предрекли потерю партнеров в Латинской Америке

Министр экономики Бразилии Гедес предрек Европе потерю партнеров в Латинской Америке

Европейские страны рискуют «остаться совсем одни могут», лишившись партнеров в Латинской Америке. С таким мнением выступил министр экономики Бразилии Паулу Гедес в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает ТАСС.

По словам министра, ранее Европа уже лишилась партнера в лице России по тому же принципу.

«Я уже говорил европейцам: “Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни», — сказал он.

Гедес посоветовал странам Европы как можно скорее осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили». При этом министр указал на готовность Бразилии к сотрудничеству в сфере цифровых технологий, энергетики и продовольственной безопасности.

Ранее французский политолог Доминик Моизи сообщил «расколе мира» из-за отказа Латинской Америки, Африки и Азии выступить против России. «Между Западом и "остальными" произошел очевидный разрыв: мы и они», — подчеркнул он. Эксперт напомнил о позиции экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который считал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. По его словам, подобная точка зрения распространена в Латинской Америке.