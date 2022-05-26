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Священники РПЦ провели соревнования по метанию гранат в российском городе

Во Владимире епархия РПЦ провела соревнования по сборке автоматов и метанию гранат

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Владимирская епархия РПЦ провела спортивно-патриотические соревнования «Святой воин», участники которого в числе прочего состязались в метании гранат. Об этом сообщается на официальном сайте епархии.

Представители РПЦ сообщили, что на соревнованиях присутствовали представители спецназа и академии Федеральной службы исполнения наказаний, участвовала в соревнованиях местная молодежь.

«Ребятам были предложены различные состязания: эстафета, сборка-разборка автомата, метание гранаты, подтягивание и тому подобное. В числе прочего было и интеллектуальное состязание, в котором молодежь проверила себя на знание истории Отечества и Церкви», — сообщили в епархии.

В РПЦ отчитались, что все участники состязаний были накормлены, а победители вдобавок получили сертификаты на посещение ресторанов быстрого питания.

Ранее в РПЦ назвали ядерное оружие «замечательным изобретением» — так там объяснили освящение ракет.

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Валерий Розенберг
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