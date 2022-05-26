Россиянка обвинила владельца арендованной квартиры в изнасиловании

В Москве россиянин изнасиловал арендовавшую у него квартиру женщину

В Москве полиция проводит проверку после заявления женщины об изнасиловании ее подруги. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, заявительница рассказала, что владелец квартиры на проспекте Мира приехал проверить сдаваемое им помещение. В ходе беседы с арендовавшей квартиру девушкой он попытался склонить ее к сексу. Россиянка отказалась, между ними вспыхнула ссора, и потерпевшей пришлось бежать. Однако мужчина догнал ее, схватил за волосы и втащил обратно в квартиру, где изнасиловал.

В полицию с обвинениями после разговора с жертвой насилия обратилась ее подруга.

18 марта сообщалось, что в столичном округе женщина опознала насильника благодаря физиологической особенности — у него было по шесть пальцев на руках.