Силовые структуры
Россиянка обвинила владельца арендованной квартиры в изнасиловании
В Москве россиянин изнасиловал арендовавшую у него квартиру женщину
В Москве полиция проводит проверку после заявления женщины об изнасиловании ее подруги. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, заявительница рассказала, что владелец квартиры на проспекте Мира приехал проверить сдаваемое им помещение. В ходе беседы с арендовавшей квартиру девушкой он попытался склонить ее к сексу. Россиянка отказалась, между ними вспыхнула ссора, и потерпевшей пришлось бежать. Однако мужчина догнал ее, схватил за волосы и втащил обратно в квартиру, где изнасиловал.
В полицию с обвинениями после разговора с жертвой насилия обратилась ее подруга.
18 марта сообщалось, что в столичном округе женщина опознала насильника благодаря физиологической особенности — у него было по шесть пальцев на руках.