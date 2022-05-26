Минобороны показало разминирование обстрелянного ВСУ села под Херсоном

МО РФ показало на видео разминирование обстрелянного ВСУ села в Херсонской области

Минобороны показало на видео, как российские военные проводят разминирование села Нововоскресенское в Херсонской области, которое подверглось обстрелам реактивными кассетными боеприпасами дистанционного минирования со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 26 мая.

ВСУ выпустили по херсонскому селу две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин, уточнили в Минобороны России.

Военнослужащие инженерных подразделений сразу после проведения разведки местности провели разминирование населенного пункта. Мирные жители села Нововоскресенское не пострадали, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны России показало на видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.

В ведомстве разъяснили, что российские саперы ведут работы в морском порту параллельно с разминированием территории завода «Азовсталь».