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Крупная российская авиакомпания начнет летать в Израиль на SSJ-100

Red Wings с 1 июня возобновит полеты в Израиль на российских лайнерах SSJ-100

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Крупный российский перевозчик Red Wings с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Израиль. Об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что полеты будут выполняться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вместимостью 100 кресел. Рейс Москва — Тель-Авив предусмотрен с технической остановкой на дозаправку в Минеральных Водах продолжительностью 35 минут.

Вылет первого рейса из столичного аэропорта Домодедово назначен на 1 июня в 01:25, прилет в 09:10 по местному времени. Общее время в пути составит восемь часов. Стоимость авиабилетов из Москвы в Тель-Авив начинается от 32,7 тысячи рублей на человека, в обратную сторону — от 19,9 тысячи рублей. В цену включено питание и провоз багажа весом до 15 килограммов.

Ранее сообщалось, что власти Израиля смягчили правила въезда для российских туристов. Так, с 20 мая путешественники вне зависимости от прививочного статуса освобождаются от прохождения обязательного ПЦР-тестирования в аэропорту прибытия.

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Валентина Процкова
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