Российский ГАЗ перестанет собирать автомобили Volkswagen и Skoda

ГАЗ перестанет собирать машины Volkswagen и Skoda из-за американских санкций

Российский автоконцерн ГАЗ перестанет собирать автомобили Volkswagen и Skoda из-за вступления в силу американских санкций, пишет «Коммерсантъ». Компания также больше не сможет получать иностранные комплектующие, наиболее чувствительными из которых являются двигатели.

Группа ГАЗ, принадлежащая бизнесмену Олегу Дерипаске, попала под американские санкции еще в 2018 году. С тех пор для вступления санкций в силу действовали отсрочки. В конце января Минфин США сократил срок лицензий для ГАЗа, откладывающих санкции с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, после чего выдали еще на месяц. Действие последнего документа истекло 25 мая в 7:01 по московскому времени. Новых разрешений американское ведомство не публиковало.

В 2017 году, еще до введения санкций против российской автомобильной группы, Volkswagen продлил с ней контракт до 2025 года, однако теперь будет вынужден его разорвать. На площадке в Нижнем Новгороде выпускались Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia, в Калуге — Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Тем не менее, ГАЗ заявил, что имеет собственные аналоги или их разработки для продолжения выпуска как минимум части модельного ряда.

Volkswagen не объявлял об уходе из России, но в мае предупредил, что не планирует дальнейшее производство в стране из-за неопределенности. Руководитель «Фольксваген легковые автомобили» Михаэль Арндт тогда заявлял, что нарушение логистических цепочек и ограничение поставок в Россию из-за санкций существенно затрудняют импорт запасных частей.