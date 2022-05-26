Две учительницы и выпускница подрались на последнем звонке в российской школе

РИА Новости: в школе поселка Дунай в Приморье подрались выпускница и две учительницы

В школе приморского поселка Дунай во время последнего звонка произошел конфликт между выпускницей и двумя учительницами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерину Хабарову.

В полицию обратилась 41-летняя жительница российского поселка. Она заявила, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери. Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от работниц образовательного учреждения 36 и 35 лет. «Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку», — сообщила Хабарова.

В настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего и принятия процессуальных решений.

Ранее в Балашихе на спортивной площадке возле школы № 20 очевидцы сняли на видео драку подростков в стиле смешанных единоборств (ММА). На появившихся кадрах видно, как вокруг дерущихся мальчиков собралась толпа из других подмосковных школьников. В какой-то момент один из участников конфликта повалил оппонента на землю и стал бить его по голове под одобрительные выкрики сверстников. В самой школе назвали произошедшее дружеской борьбой и подчеркнули, что жалоб от родителей из-за драки не поступало.