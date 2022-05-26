Парламент Молдавии снял неприкосновенность с мужа Жасмин

Депутаты Молдавии проголосовали за снятие неприкосновенности с Илана Шора

Парламент Молдавии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с лидера партии «Шор» Илана Шора, мужа певицы Жасмин. Об этом сообщает Point.md.

Проект решения о снятии неприкосновенности поддержали 65 депутатов, в том числе четыре однопартийца Шора. По регламенту с ходатайством о лишении парламентария иммунитета может выступить генеральный прокурор.

В 2019 году Молдавия объявила Шора в международный розыск по делу о выводе крупной суммы из банковской системы страны.

Расследование велось с 2015 года. Шор был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, но защита обжаловала решение суда. После смены власти в Молдавии депутат бежал из стран. На него завели дело о незаконном пересечении границы.

