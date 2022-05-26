По факту гибели 22-летнего Анатолия Сои возбуждено уголовное дело

По факту гибели солиста «Кремлевского балета» Анатолия Сои возбуждено уголовное дело

По факту гибели 22-летнего ведущего солиста театра «Кремлевский балет» Анатолия Сои возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Дело возбудили по ч.3 ст. 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Как сообщил источник РЕН ТВ, «это стало необходимо после того, как 24 мая в больнице скончался второй потерпевший, и жертв, таким образом, стало уже две».

24 мая о гибели Анатолия Сои сообщили представители Государственного Кремлевского дворца в социальной сети «ВКонтакте». По словам близкого друга артиста Даниила Кудрявцева, причиной смерти стало отравление бытовым газом.

Соя дебютировал на сцене «Кремлевского балета» 22 мая 2019-го года, исполнив партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». Артист также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».