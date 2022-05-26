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Жители Сочи заинтересовались одним типом квартир

В Сочи увеличился спрос на квартиры-студии площадью не более 25 квадратных метров

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В последнее время в Сочи вырос спрос на квартиры-студии площадью не более 25 квадратных метров. Об увлечении интереса к одному типу квартир рассказала директор по развитию компании «АСКА недвижимость» Ольга Бажинова, сообщают РИА Новости.

Из-за изменения спроса застройщики стали сокращать территорию возводимых объектов до минимума. Покупателям также стали предлагать апартаменты площадью до 15 квадратных метров. По данным компании, интерес к маленьким квартирам начался с Олимпийских игр 2014 года.

Эксперт отметила, что благодаря маленьким квартирам желающие могут купить недорогую недвижимость у моря. Чаще всего подобное жилье приобретают, чтобы сдавать в аренду или жить в нем в летний период.

В апреле 2022 года эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» выяснили, что предложение недвижимости в Сочи стоимостью до пяти миллионов рублей сократилось на 15,58 процента по сравнению с январем. На тот момент для покупки в курортном городе были доступны 1187 объектов в этой ценовой категории.

Нина Ташевская
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