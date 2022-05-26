Южная Корея отправит очередную партию помощи Украине

Yonhap: Южная Корея отправит Украине противогазовые маски и фильтры на 1,1 млн долларов

Южная Корея планирует отправить на Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

По словам представителя военного ведомства, в следующей — третьей — партии помощи будут поставлены предметы, необходимые для радиационной, химической и биологической защиты. Агентство уточняет, что противогазы прибудут в следующем месяце.

Южная Корея уже поставляла Украине гумпомощь на миллион долларов и обещала рассмотреть варианты дополнительной поддержки. Также Сеул предлагал поставить Киеву помощи на 30 миллионов долларов.

Ранее президент республики Юн Сок Ель заявил, что Корея должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине. По словам политика, Сеул выделил Киеву 10 миллионов долларов (около 826 миллионов рублей), что составляет примерно 20 центов на каждого украинца.

