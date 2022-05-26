Пушков высказался о запрете Израиля на поставки ракет Украине

Сенатор Пушков указал на баланс интересов после запрета Израиля на поставки ракет Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на отказ Израиля удовлетворить просьбу США позволить Германии поставить Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные по израильской лицензии.

«Сложные балансы интересов и вовлеченность в алгебру геополитики многих стран — одна из важнейших черт нынешнего кризиса, в отличие от классического Карибского 1962 года, когда противостояние было двусторонним — США против СССР», — написал сенатор.

По информации портала Axios, генеральный директор минобороны Израиля Амир Эшель отклонил просьбу Пентагона, пояснив, что государство будет поставлять Украине только «не летальное вооружение». Израиль также обеспокоен тем, что поставки ракет Spike могут привести к тому, что «Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии».