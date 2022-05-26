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В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелет

Полиция устанавливает личность найденного под мостом в Петербурге скелетированного трупа

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге под мостом нашли скелетированный труп мужчины. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, останки были найдены недалеко от улицы Малой Балканской случайным прохожим, который сообщил в полицию о находке. На скелете были надеты ботинки, жилетка с капюшоном, свитер и джинсы. Сыщики пытаются установить личность погибшего с помощью найденных в его кошельке банковских карт.

5 мая сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческий скелет в истлевшей одежде с расколотым черепом в Муринском парке.

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Владимир Седов
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