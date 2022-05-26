Блогерша потратила состояние на пластику и спрятала ставшую идеальной фигуру

The Sun: после операций фанатка пластики спрятала идеальную фигуру

Маркетинговый консультант Леа Джейн, ведущая популярный аккаунт в TikTok под псевдонимом @leah_jane___, с детства мечтала об идеальной фигуре. Историю ее стремления к красоте рассказало издание The Sun.

В 18 лет боровшаяся с детским ожирением Джейн смогла похудеть на 57 килограммов. В 23 года она решила избавиться от обвисшей кожи на животе, на что потратила около 7,3 тысячи фунтов стерлингов (600 тысяч рублей), через два года сделала подтяжку груди, обошедшуюся не намного дешевле. «Я сделала подтяжку груди, потому что грудь буквально висела ниже пупка», — рассказывает женщина.

Затем последовала дорогостоящая операция по пластике бедер, осложнения после которой заставили Джейн лечь под нож еще дважды. «Восстановление было трудным. Нужно было снова подтягивать кожу, потому что она провисла, и еще раз, потому что шрамы не заживали», — объясняет фанатка пластики, как потратила целое состояние. Тем не менее ставшее идеальным тело блогерша прятала даже после операций.

Женщина призналась, что не могла принять себя даже в размере одежды S. «Я потеряла вес, сделала косметические операции, чтобы прийти в форму, но не была довольна. Я ненавидела свое тело, как я выгляжу, хоть и была худой. Даже после всех этих трат я хотела спрятаться от всех, сходила с ума от неуверенности и не хотела, чтобы кто-то видел мое тело», — вспоминает она.

В настоящее время Джейн немного поправилась, носит размер одежды M-L и рассказывает о бодипозитиве в социальных сетях. «Мне пришлось многое проработать с психотерапевтом. Я подписалась на аккаунты довольных своими фигурами людей, и это помогло. Мы можем контролировать свои мысли и меняться. Это нелегко, но не невозможно. Вы можете научиться не ненавидеть свое тело», — напутствует она.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян предупредил об опасности укусов пчел для россиянок, форма губ у которых скорректирована с помощью гиалуроновой кислоты или ботокса. Специалист рассказал, что гиалуроновая кислота при воздействии токсина насекомого провоцирует сильную отечность, и участки тела, в которых содержится препарат, могут вздуться до неестественных размеров.